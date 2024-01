Nejasnosti kolem dlouhého covidu přetrvávají, píše Washington Post

Dlouhodobé dopady covidu-19 jsou stále záhadou pro lékaře i pacienty. Takzvaný long covid se projevuje únavou, potížemi s dýcháním, zamlžením mozku, bolestmi kloubů či dlouhodobou ztrátou čichu a chuti.

Syndrom stále nemá jasně definovanou příčinu ani léčbu. Nedostatečné znalosti a dalších výrazně zvyšují zátěž zdravotnictví, zatímco si lidé stěžují na omezení v každodenním životě včetně neschopnosti pracovat, říká Francesca Beaudoin, která vede epidemiologické středisko na Brownově univerzitě v americkém státě Rhode Island.

K diagnóze dlouhého covidu zpravidla lékaři dospívají vylučovací metodou, když se pro přetrvávající příznaky pacientů neprokáže žádná jiná příčina. V září ale odborný časopis Nature publikoval studii, podle níž lze v krvi lidí s dlouhým covidem najít specifické znaky. Toto zjištění by mohlo vést k vývoji diagnostických krevních testů.

„Je to opravdu vzrušující,“ řekl epidemiolog Ziyad Al-Aly, který se postcovidovým syndromem zabývá na Washingtonově univerzitě v St. Louis. „Přináší to objektivní důkaz, který diagnózu legitimizuje a ukazuje, že si ji lidé nevymýšlí. A přináší to indicie ohledně mechanismu,“ řekl.

Pacienti, kteří sdíleli své zkušenosti na sociálních sítích, na dlouhý covid upozornili v rané fázi pandemie. Definice různých kombinací z až 200 možných symptomů a dokonce ani samotný název syndromu však stále nejsou uzavřenou záležitostí. Ohledně jeho příčiny existuje několik teorií, včetně zánětu, jisté formy autoimunitní reakce spuštěné virem, trvalého poškození tkáně nebo přetrvávající přítomnosti viru. Mnozí vědci vidí poslední možnost jako obzvláště zajímavou. (České noviny)