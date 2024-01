Francie láká zpět čínské turisty

Francie se snaží opět přilákat čínské turisty. Ministryně cestovního ruchu Olivia Grégoire proto na dva dny přicestovala do Číny, kde se na festivalu ledových soch z iniciativy Paříže stala jednou z atrakcí replika katedrály Notre-Dame.

Její čínská ledová verze měří 22 metrů a 170 umělců ji tesalo dva týdny, napsal dnes deník Le Figaro.

V roce 2019, před pandemií covidu-19, Francii navštívily více než dva miliony čínských turistů. Představovali tak tři procenta všech turistů, ale s útratami za 3,5 miliardy eur (86,2 miliard korun) přinesli francouzské ekonomice sedm procent příjmů z cestovního ruchu.

Důvodem slabších ekonomických výsledků pozdějších let byly méně početné letecké spoje mezi oběma zeměmi, rostoucí ceny letenek, problémy s udělováním víz i bezpečnostní obavy. Kvůli šíření koronaviru navíc Čína neprodyšně uzavřela své hranice a cestování je opět možné až od ledna 2023, poznamenává AFP. Číňané se ale do Francie začínají vracet jen pozvolna a v cestě do země galského kohouta je chce podpořit i ministryně Grégoire .

Francie a Čína letos slaví 60 let vzájemných vztahů. Při této příležitosti vlády uspořádaly rok francouzsko-čínského kulturního turismu, který Grégoire slavnostně zahájila v Charbinu, který je metropolí provincie Chej-lung-ťiang na severovýchodě země. Vedle propagace památek ministryně Číňany lákala i k návštěvě metropole v době letních olympijských her, které Paříž hostí od 26. července do 11. srpna 2024.

O významu čínských turistů pro francouzskou ekonomiku svědčí i dopis šéfů čtyř velkých firem podnikajících v cestovním ruchu. Ti se na konci března 2023 obrátili na prezidenta Emmanuela Macrona před jeho plánovanou cestou do Číny a navrhli kroky, které by podle nich vedly k „vylepšení obrazu francouzské pohostinnosti“. Dopis podepsali šéfové pařížského letiště Groupe ADP (Aéroports de Paris), cestovní agentury Club Med, obchodního centra Galerie Lafayette a sítě hotelů Accor, píše agentura AFP.

„Francie pracuje na své turistické nabídce a uvědomujeme si, že mladší generace Číňanů se obracejí k udržitelnému cestovnímu ruchu a hledají více autenticity“ a jiné destinace než Paříž, například Azurové pobřeží nebo Štrasburk o Vánocích, uvedlo francouzské ministerstvo cestovního ruchu.

Ředitel cestovní kanceláře Didier Arino navíc připomíná, že v Číně je hospodářská krize. Čínští turisté se podle něj do Francie postupně vracejí, ale jsou to individuální cestovatelé. Francie by ale potřebovala návrat velkých skupin a také vylepšit svůj marketing a nabízet více méně známých destinací, dodává Arino. (ČTK)