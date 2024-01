Indické námořnictvo zveřejnilo video ze včerejší záchrany nákladní lodi napadené ve čtvrtek piráty. Posádka, z jejíchž 21 členů bylo 15 Indů, byla zachráněna, piráti ale už nalezeni nebyli. Loď pod liberijskou vlajkou plula do Bahrajnu, piráti ji přepadli u Somálska. (Al-Arabíja)

Watch: The #Indian Navy rescues the crew of a merchant vessel after its attempted hijack in the Arabian Sea and says it has not found any pirates on board.https://t.co/gYHCDObYq6 pic.twitter.com/zCKlQ7yIUA

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 6, 2024