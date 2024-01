Reprezentant Staněk vyměnil Plzeň za Slavii

Brankář fotbalové reprezentace Jindřich Staněk přestoupil z Viktorie Plzeň do Slavie, v Praze podepsal smlouvu do roku 2027. Do Plzně zamířili Lukáš Červ a Matěj Valenta.

„Jindra za čtyři roky odvedl pro náš klub neskutečnou práci. Měl obrovský podíl na našich úspěších. Zároveň jsme měli dohodu, že v případě zajímavé nabídky pro obě strany nebudeme Jindrovi bránit v odchodu,“ řekl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

„První dojmy jsou jen pozitivní. Moc se těším na tuhle výzvu. Konkurence je vždycky dobrá věc, zdravá věc. Jsem na ni připravený. Chci pomoci Slavii k mistrovskému titulu. Proto jsem tady,“ sdělil Staněk dle webu klubu.

Dosavadními brankářskými jedničkami byli ve Slavii v uplynulých letech Ondřej Kolář a Aleš Mandous, kteří oba v minulosti nastoupili i za národní tým. Nyní je pravděpodobné, že jeden z nich Slavii opustí.

Slavia také angažovala obránce Ondřeje Zmrzlého z Olomouce a Štěpána Chaloupka, který ale podepsal kontrakt až od léta a zbytek sezony dohraje v Teplicích. Plzeň jako první zimní posilu získala francouzského záložníka Cheicka Souarého z druholigového Vyškova na půlroční hostování s opcí. (Livesport)