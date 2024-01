Příbuzní rukojmích držených Hamásem přiletěli do Kataru ve snaze obnovit jednání

Příbuzní šesti rukojmích, které drží s další více než stovkou lidí už skoro tři měsíce teroristé v Pásmu Gazy, dnes přijeli do Kuvajtu. Podle serveru The Times o Israel je to poprvé, co navštívili Katar. Tato země je vedle Egypta hlavním prostředníkem v jednáních mezi Hamásem a Izraelem.

Cílem návštěvy příbuzných rukojmí je podle serveru ToI snaha oživit jednání o propuštění jejich blízkých, která byla podle některých zdrojů přerušena po útoku zřejmě izraelského dronu na budovu v Bejrútu 2. ledna, při němž byl zabit zástupce šéfa Hamásu Sálih Arúrí a několik jeho kolegů.

Příbuzní unesených se mají v Kataru setkat s tamním premiérem a ministrem zahraničí Muhammadem Rahmánem Sáním a americkým velvyslancem v Kataru Timmy Davisem. Deník Haarec v této souvislosti připomněl, že do Kataru se v příštích dnech chystá i americký ministr zahraničí Antony Blinken, který dnes přiletěl do Turecka. V sobotu má Blinken jednání v Řecku a poté má navštívit také Jordánsko, Spojené arabské emiráty (SAE), Saúdskou Arábii, Egypt, Izrael a okupovaný Západní břeh Jordánu.

Izrael vede válku s Hamásem od 7. října, kdy toto palestinské hnutí z Pásma Gazy zaútočilo na izraelské území, kde ten den povraždilo na 1200 lidí a dalších 240 osob uneslo do Gazy. Izrael v odvetě zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a koncem října i pozemní operaci v tomto úzkém pobřežním pásmu s 2,4 milionu obyvatel. Izraelské údery podle Hamásu zabily už na 22 600 Palestinců a podle OSN spolu s blokádou způsobily humanitární krizi nebývalých rozměrů.

Dosud jediné příměří, které se Kataru, Egyptu a USA podařilo v této válce vyjednat, trvalo týden a skončilo 1. prosince. Během něj Hamás propustil 105 rukojmích výměnou za asi 240 palestinských vězňů, v obou případech šlo zejména o ženy a nezletilé. V zajetí v Pásmu Gazy zůstává asi 123 rukojmích, někteří z nich už zřejmě nežijí, uvedl dnes server BBC. (ČTK)