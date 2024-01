Británie vydala do USA muže podezřelého ze znásilnění a předstírání smrti

Británie dnes vydala do Spojených států Nicholase Rossiho, muže podezřelého ze znásilnění v americké státě Utah, který podle úřadů následně předstíral vlastní smrt, falšoval identitu a ukrýval se před policií. Informovala o tom britská média.

Šestatřicetiletý muž, ve Spojených státech známý rovněž pod jménem Nicholas Alahverdian nebo pod falešnou identitou Arthur Knight, byl zatčen ve skotském Glasgow v roce 2021, když se léčil s covidem-19. Soud v Edinburghu o rok později definitivně stanovil, že tetování na mužově těle a jeho otisky prstů se shodují se vzorky v databázi hledaných osob Interpolu. Rossiho případem se britské soudy zabývaly až do 14. prosince, kdy definitivně neuspěl s odvoláním proti vydání do rodné země.

Rossi během dlouhé právní bitvy propustil tým obhájců a před soudy se hájil sám, píše web stanice Sky News. U soudu například tvrdil, že tetování, která ho pomohla usvědčit z falšování identity, mu udělal zdravotník v nemocnici, když ležel v bezvědomí. Během tří let si Rossi změnil jméno čtyřikrát; před soudy naposledy vystupoval jako Arthur Knight původem z Irska. Podle svých slov nikdy nebyl ve Spojených státech.

Muže rovněž vyšetřují policisté v anglickém Essexu kvůli podezření ze znásilnění z dubna 2022. V americkém Utahu je podezřelý rovněž ze znásilnění a v Ohiu byl již usvědčen mimo jiné ze sexuálního napadení své bývalé přítelkyně v roce 2008.

Rossi podle listu The New York Times (NYT) odcestoval do Británie poté, co v roce 2020 v americkém státě Rhode Island pod jménem Nicholas Alahverdian předstíral vlastní smrt, a dokonce uspořádal vlastní pohřeb.

Podezřele a podvodně se Rossi podle svědků choval i v Británii. K soudním stáním přijížděl na invalidním vozíku. „Protiřečil si například v tom, když zmiňoval, jak dlouho je na vozíku,“ popsal soudce Norman McFadyen. „Tvrdil, že nedokáže zvednout ruce nad hlavu a udržet je tam kvůli svalové atrofii, ale v průběhu slyšení je pak často zvedal a mával jimi, když chtěl upoutat pozornost soudu,“ řekl McFadyen.

Rossi v minulém roce hovořil také s médii – poskytl rozhovor například americké stanici NBC. Na invalidním vozíku a s dýchací maskou na ústech po boku své ženy Mirandy tvrdil, že „chce být normálním manželem“ a žít v normální rodině, ale „média narušila jeho život“.

„Nemůžu dýchat, nemůžu chodit a lidi říkají, že to jen hraju. Podívejte, zkusím vstát,“ řekl Rossi novinářce NBC a částečně se zvedl z invalidního vozíku, než ho žena po jeho boku zatlačila zpět. Stanice Sky News dnes napsala, že vydáním Rossiho do Spojených států „skončila jedna velká hra na kočku a myš“, kterou podezřelý hrál se soudy a policií. (ČTK)