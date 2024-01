Belgické předsednictví bude řešit rozšiřování, ale i reformu EU, řekl De Croo

Belgické předsednictví v Radě EU bude řešit rozšiřování Evropské unie, ale i její budoucí reformu. Po setkání se členy Evropské komise to dnes v Bruselu uvedl belgický premiér Alexander De Croo. Potvrdil, že prioritou je pro Belgii další přiblížení Ukrajiny k nynější sedmadvacítce.

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která stála na tiskové konferenci po jeho boku, je rovněž důležité co nejdřív rozhodnout o poskytnutí dalších peněz pro bránící se zemi. Mimořádný summit, který se bude tímto tématem zabývat, se uskuteční 1. února.

Poté, co unijní prezidenti a premiéři na prosincovém summitu EU schválili otevření přístupových jednání s Ukrajinou, Moldavskem a podmíněně i s Bosnou a Hercegovinou, nastává nová fáze integračního procesu. Dalším krokem před vstupem je přijetí takzvaného vyjednávacího rámce, který musí schválit všechny členské státy. Tento vyjednávací rámec by mělo připravit právě belgické předsednictví.

Přiblížit Ukrajinu k Evropě je podle belgického premiéra důležité i pro „bezpečnost celé EU“. „Žijeme v neklidném světě. Nejen pokud jde o Ukrajinu, ale i o situaci na Blízkém východě,“ uvedl Alexander De Croo. Evropská unie se podle něj musí více zapojovat do řešení celosvětového dění, a to „nejen slovy, ale i činy“. „Je třeba snažit se ovlivnit to, co se děje ve světě,“ dodal.

Belgický premiér znovu zdůraznil tři hesla, do kterých by se daly shrnout priority belgického předsednictví, a sice: Chránit, posílit a připravit, což znamená zejména ochránit občany Evropské unie, posílit ekonomiku bloku a připravit EU na budoucnost. (ČTK)