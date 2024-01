Novým šéfem inspekce práce se stal Martin Melecký, dnes ho jmenoval Jurečka

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) řídí ode dneška Martin Melecký. Dosud působil jako šéf oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Do funkce generálního inspektora ho jmenoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). ČTK o tom informoval mluvčí SÚIP Richard Kolibač. Melecký vystřídal Rudolfa Hahna, který v čele instituce stál od roku 2006.

„Nový generální inspektor se ještě více zaměří na potírání nelegálního zaměstnávání a související postihy. Prioritou bude i celkové zefektivnění úřadu,“ uvedl v tiskové zprávě Jurečka. Poděkoval Hahnovi za „dlouholetou úspěšnou práci v čele úřadu“.

Inspekce spadá stejně jako sociální správa či úřady práce pod ministerstvo práce. Kontroluje dodržování pracovních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Poskytuje také poradenství, na starosti má i osvětu. SÚIP sídlí v Opavě. Zastřešuje osm oblastních inspektorátů. Melecký po svém jmenování uvedl, že se chce zaměřit na efektivní kontrolní činnost a sdílení zkušeností mezi inspektoráty. SÚIP vidí jako „profesionální a důvěryhodnou instituci a oporu trhu práce“.

Melecký podle svého životopisu od ledna 2022 řídil oblastní inspektorát pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Do té doby v něm osm let působil jako vedoucí oddělení inspekce práce. Mezi lety 2001 a 2014 vedl opavskou a hlučínskou pobočku úřadu práce. Po absolvování ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v roce 1998 do roku 2001 pracoval v soukromých firmách. (ČTK)