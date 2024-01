Čeští hokejoví junioři hrají s Finskem o bronz

Čeští hokejisté od 15 hodin nastupují do semifinále mistrovství světa do 20 let. Jejich soupeřem je, stejně jako loni, Švédsko, které šampionát letos hostí. Před rokem Češi Švédy porazili 2:1 po prodloužení a nakonec získali stříbro. V dnešním utkání jsou navzdory čvrtfinálové výhře 3:2 nad Kanadou outsidery. Švédi ovládli základní skupinu, ve čtvrtfinále zdolali 3:2 v prodloužení Švýcary. (IIHF)