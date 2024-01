Počet obětí izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy podle Hamásu překonal 22 000

Počet obětí izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy podle oznámení ministerstva zdravotnictví spravovaného teroristickou organizací Hamás překonal 22 600, dalších 57 910 lidí bylo zraněno. V uplynulých 24 hodinách podle ministerstva o život přišlo 162 Palestinců a zraněno jich bylo 296.

Izrael zahájil válku proti teroristickému hnutí Hamás, jež v Pásmu Gazy od roku 2007 vládne, poté, co tato skupina 7. října zaútočila na Izrael, zabila asi 1200 lidí a zhruba 240 osob unesla do Pásma Gazy. Přes stovku jich organizace propustila koncem listopadu během dosud jediného krátkodobého příměří, a to výměnou za palestinské vězně držené v Izraeli.

Izraelská armáda oznámila, že v noci na dnešek v Pásmu Gazy zasáhla přes 100 pozic Hamásu. Do akce bylo kromě pozemních sil zapojeno letectvo i námořnictvo. Terčem úderů byla velitelská centra Hamásu, odpaliště raket, sklady zbraní a další vojenská infrastruktura, uvedla izraelská armáda. Později armáda informovala, že v centrální čtvrti Gazy, kde se nacházejí výškové budovy, objevila tunely, byty s nastraženými výbušinami a zbraně. (ČTK)