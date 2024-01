Na ministerstvo se obrátilo 81 oznamovatelů, 20 podání bylo důvodných

Ministerstvo spravedlnosti loni obdrželo 81 externích oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů. Dvacítku z nich vyhodnotilo jako důvodnou a předalo je dalším orgánům.

Šéf protikorupčního odboru ministerstva Jiří Kapras to dnes uvedl na tiskové konferenci organizace Oživení, která provozuje centrum na podporu oznamovatelů. Podle šéfky organizace Šárky Zvěřina Trunkátové zatím do zákona vstupují politické vlivy a tuto situaci mohou do budoucna změnit rozhodnutí soudů.

Podle výzkumu společnosti Behavio, jehož výsledky dnes Oživení představilo, se za poslední tři roky zvýšila skepse lidí k tomu, že by jejich oznámení protiprávní činnosti na pracovišti k něčemu vedlo. Celkem 40 procent respondentů míní, že oznámením by se stejně nic nevyřešilo, dalších 32 procent by nic nepodniklo kvůli strachu ze ztráty zaměstnání a 15 procent respondentů uvedlo, že „nejsou práskači“. Ti, kteří se s nekalostí na pracovišti setkali, probírali situaci nejčastěji s rodinou nebo s dalšími kolegy. Pětina lidí neřešila svá zjištění vůbec, další pětina šla za nadřízeným a jen dvě procenta se obrátila na policii.

„Je potřeba počkat, než zákon naběhne, poté se vnímání whistleblowingu může trochu změnit. Jde o poměrně velký přelom,“ uvedl k výsledkům výzkumu Kapras. Připomněl, že oznamovatel si může vybrat, jestli má důvěru ve vnitřní oznamovací systém svého zaměstnavatele, nebo se při pochybnostech o dostatečné ochraně obrátí na externí systém ministerstva spravedlnosti či na orgány činné v trestním řízení. Ve všech těchto případech mu zákon, který je účinný od loňského srpna, poskytuje nárok na ochranu proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. (ČTK)