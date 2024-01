Tenistka Linda Nosková si v Brisbane zajistila účast v semifinále

Tenistka Linda Nosková postoupila turnajem v Brisbane dál, zajistila si tak účast v semifinále. Nejnověji vyřadila Rusku Andrejevou 7:5 a 6:3. Čeká ji ale světová čtyřka, Kazachstánka Rybakina. (WTA)

Teenage dream ✨

Linda Noskova defeats Andreeva 7-5, 6-3 and seals her spot in the semifinals. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/5Ct3V3CBj6

— wta (@WTA) January 5, 2024