Nástupcem vůdce KLDR bude zřejmě jeho dcera, uvedla jihokorejská rozvědka

Pravděpodobným nástupcem severokorejského vůdce Kim Čonguna bude jeho dcera Kim Čue, která se již více než rok objevuje po boku svého otce při významných událostech. Podle agentury AP to dnes na základě své analýzy uvedla jihokorejská špionážní služba.

Kim Čue, jejíž věk je odhadován na deset až dvanáct let, poprvé svého otce oficiálně doprovázela na veřejnosti v listopadu 2022, když společně s ním sledovala test severokorejské mezikontinentální střely Hwasong-17.

Státní média KLDR Kim Čue popisují jako otcovo „milované“ dítě a často zveřejňují snímky a videa, která ukazují její sílící politické postavení a její blízkost severokorejskému vůdci.

V září loňského roku severokorejská média zachytila jednoho z vysoce postavených generálů, jak poklekl a cosi dívce pošeptal, zatímco ona sledovala na VIP místě vojenskou přehlídku. V listopadu byla Kim Čue vyfotografována, jak stojí před svým otcem během návštěvy velitelství severokorejského letectva; oba měli na sobě sluneční brýle a kožený kabát. V neděli, při oslavách v předvečer Nového roku, na zaplněném stadionu v metropoli Pchjongjangu vůdce Kim Čongun svou dceru políbil na tvář a ona mu polibek oplatila.

Jihokorejská rozvědka dnes uvedla, že na základě podrobné analýzy veřejných aktivit Kim Čue a pozornosti, která je jí věnována, lze usuzovat, že následníkem diktátora Kim Čonguna se stane právě jeho dcera. Jihokorejské tajné služby nicméně ohledně nástupnictví berou v úvahu stále všechny možnosti, protože Kim je mladý, nemá žádné velké zdravotní problémy a má nejméně jednoho dalšího potomka. V pondělí Kim, který k moci nastoupil po svém dědovi Kim Irsenovi a otci Kim Čongilovi, oslaví podle agentury AP 40. narozeniny.

Severokorejská státní média se k otázce následnictví nevyjádřila a jihokorejská rozvědka odhaduje dění v izolované KLDR se střídavými úspěchy, píše AP. Podle některých názorů je málo pravděpodobné, že by se v muži ovládané severokorejské společnosti dostala do čela státu žena. Prezentace Kimovy dcery na veřejnosti by tak mohla spíš sloužit ke zvýšení veřejné obliby Kimovy rodiny. (ČTK, AP)