Nulová sazba DPH snížila ceny některých knih, nových i starších titulů

Nulová sazba DPH na knihy vede ke snížení cen některých nových i starších titulů. Ke zlevňování budou knihkupci většinou přistupovat selektivně. Například v nakladatelství Euromedia aktuálně snížili ceny u 120 titulů vydaných v roce 2023.

V reakci na změnu DPH se v internetovém obchodě Alza rozhodli plošně snížit ceny všech knih, které mají v nabídce. Nulová DPH však podle předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martina Vopěnky neznamená, že se cena knih automaticky sníží. Mohla by však podpořit jejich prodeje. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Nulová DPH na knihy začala platit od 1. ledna 2024, do té doby byla desetiprocentní.

„V reakci na tuto změnu jsme se rozhodli pro naše zákazníky plošně snížit ceny všech knih, které máme v nabídce. K zlevnění jsme přistoupili i přesto, že nakladatelé mají tendenci o snížené DPH nákupní ceny navýšit. Věříme, že nakladatelé a distributoři přehodnotí svůj postoj k této situaci. Pokud by nezlevnili knihy, v podstatě by pro zákazníky zdražili o deset procent. Snížená sazba DPH by přitom naopak mohla prodeje knih podpořit,“ uvedla za internetový obchod Alza Eliška Čeřovská.

Podle ředitele marketingu nakladatelství Euromedia a knihkupectví Luxor Adama Lebedy snižování cen už částečně začalo a bude postupně pokračovat. „Zatímco ceny vstupů rostly o více než deset procent, knihy podle statistiky prodejů v Luxoru zdražily v roce 2023 přibližně jen o pět procent. Citlivost zákazníků na cenu vyšší zvýšení maloobchodních cen neumožnila, jelikož se tento nárůst ceny okamžitě promítal do poklesu poptávky. Na trhu jsou tak stovky titulů, které pro nakladatele končí v červených číslech nebo černou nulou. Ke snižování cen proto budeme přistupovat selektivně,“ sdělil Lebeda.

Nulová DPH podle předsedy SČKN a majitele nakladatelství Práh Vopěnky neznamená, že se cena knih automaticky sníží. „Já osobně budu v nakladatelství Práh o deset procent zlevňovat asi třetinu titulů, a zaznamenal jsem, že podobná tendence bude i u ostatních. Rozhodně se knihy v této chvíli nebudou zdražovat. U nových knih se s nulovým DPH cena bude stanovovat mnohem lépe a ceny by mohly být v budoucnu úměrně k mzdám na přijatelné úrovni,“ uvedl.

Také Alice Horová, majitelka knihkupectví s dlouholetou tradicí v centru dvacetitisícového Náchoda, neočekává, že by se knihy plošně zlevnily. Spíše předpokládá, že se růst cen knih z posledních měsíců zastaví. „I to knihkupcům pomůže,“ sdělila před časem ČTK.

Nakladatelé si v posledních letech museli zvyknout na klesající počty prodaných knih i velmi úspěšných autorů. Nyní věří, že nulová DPH přinese oživení trhu. „Nejen nižší cenou knih, ale také tím, že nulové DPH umožní vzniknout zajímavým knihám, které by bez nové legislativní úpravy z ekonomických důvodů vzniknout nemohly,“ podotkl ředitel marketingu nakladatelství Euromedia a knihkupectví Luxor Lebeda.

Objem českého knižního trhu předloni dosáhl přibližně 8,4 miliardy korun, meziročně je to pokles zhruba o 250 milionů korun, tedy o přibližně tři procenta. Obrat prodaných tištěných knih dosáhl 7,8 miliardy korun, což je nejméně za posledních pět let a meziročně to znamenalo pokles asi o 3,5 procenta. Ve Zprávě o českém knižním trhu 2022/2023 to uvedl SČKN. (ČTK)