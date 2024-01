Novým trenérem fotbalové reprezentace se stal Ivan Hašek. Zprávu serveru iSport potvrdila i Fotbalová asociace ČR. Její výkonný výbor Haška zvolil jednomyslně. Tým přebírá po Jaroslavu Šilhavém a v době před mistrovstvím Evropy, které začne letos v červnu.

Ivan Hašek. Foto: Nikku / Xinhua News / Profimedia

Hašek povede reprezentaci do konce kvalifikace o postup na mistrovství světa, tedy do listopadu 2025. Ve smlouvě má, jak popisuje FAČR, opci na případnou baráž, případně závěrečný turnaj v roce 2026.

Asistenty nového trenéra národního týmu se stali Jaroslav Köstl, dosavadní asistent fotbalové Slavie, a Jaroslav Veselý, hlavní trenér Bohemians Praha.

Hašek ke svému jmenování řekl, že vedení české reprezentace považuje za svůj trenérský vrchol.

„Je to pro mě velká čest. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejenom příští rok na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Touha dostat se na světový šampionát i jako trenér je něco, co mě teď požene dopředu,“ popsal Hašek.

Předseda FAČR Petr Fousek k výběru trenéra doplnil, že Hašek patřil do nejužšího výběru od začátku.

„Patří k výrazným osobnostem českého fotbalu, ve kterém uspěl jako hráč i jako trenér. Navíc má zkušenosti ze zahraničí. Přeju novému trenérovi hodně úspěchů,“ dodal Fousek.

Ivan Hašek v pozici reprezentačního trenéra střídá Jaroslava Šilhavého, který rezignoval po postupu českého výběru na letní mistrovství Evropy v Německu. Hašek u reprezentace krátce působil, konkrétně v roce 2009. V závěru neúspěšné kvalifikace o postup na mistrovství světa odtrénoval pět zápasů s bilancí tří výher a dvou remíz. (FAČR)