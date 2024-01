Poradce Univerzity Karlovy: Školení lidí je účelnější než bariéry u vstupů do budov

Stavění bariér u vstupů do budov včetně bezpečnostních bran nevychází jako účelné pro okamžiky ohrožení, řekl poradce Univerzity Karlovy pro ochranu měkkých cílů Zdeněk Kalvach. Ten před dvěma lety připravil analýzu bezpečnostních opatření školy pro 189 objektů a s univerzitou nadále spolupracuje při jejich zavádění.

Jako přínosnější vidí Kalvach školení zaměstnanců, nácvik rutinních postupů, výcvik členů krizových štábů, posílení centrální bezpečnostní linky či doplnění tísňových tlačítek.

Jednotlivá opatření budou do praxe zaváděna postupně během roku také s ohledem na různorodost budov, které škole patří, uvedla rektorka Milena Králíčková. Prioritní je podle Kalvacha vycvičení příjemců informací o dění v budovách tak, „aby lidský faktor věděl, co s tím dělat“. Uvedl to na dotaz ohledně možného zavádění kamerového systému či vyspělejších rozpoznávacích technologií do budov školy. V některých objektech se o tom podle něj uvažuje, za důležitější ale pokládá cvičení schopností reakce lidí na různé úrovni.

Vedení školy uvedlo, že nácvik evakuace byl na fakultě počátkem loňského roku a nově se měl uskutečnit v obdobném termínu letos. Některé fakulty univerzity nacvičovaly i reakci na napadení útočníkem.

Ze středečního setkání se zástupci České konference rektorů s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) vyplynulo, že vysoké školy po události upraví svá bezpečnostní pravidla. Týkat se mohou například přinášení zavazadel do univerzitních budov. Vedení škol budou spolupracovat s krajskými policejními ředitelstvími. Podle Kalvacha je na místě prohlubování spolupráce s policií, ale například i fakultními nemocnicemi a dalšími univerzitami.

Každá ze škol má vlastní pravidla provozu. Změny v jejich nastavení patří mezi rychlá opatření. Následovat budou střednědobé a dlouhodobé kroky. Naváže se spolupráce vedení škol s krajskými policejními ředitelstvími, v některých krajských městech se podle ministra zástupci univerzit a policie už sešli.

Ministerstvo školství připravilo v roce 2015 minimální standardy bezpečnosti pro regionální školství. Reagovalo tak na útok ženy, která v roce 2014 ve škole ve Žďáru nad Sázavou zabila šestnáctiletého studenta. Podle Beka metodika v minulosti počítala především s tím, že se do budovy dostane někdo cizí, i proto se metodika reviduje. „My dnes musíme v těch metodikách počítat i s tím rizikem, které může přinést někdo, kdo do té školy regulérně dochází,“ řekl. To se musí zahrnout i do standardů pro základní a střední školy, dodal.

Jednání o bezpečnostních opatřeních je reakcí na střelbu z 21. prosince, kdy na filozofické fakultě Univerzity Karlovy zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. Pachatel spáchal sebevraždu. (ČTK)