Vláda odložila projednání zákona o obchodování s emisními povolenkami

Korespondenční volbu by mohli Češi v zahraničí poprvé využít ve volbách do Sněmovny v roce 2025. Od roku 2026 by mohli dopisem hlasovat také v prezidentských a evropských volbách. Návrh koaličních poslanců dnes podpořila vláda, uvedli Piráti v tiskové zprávě.