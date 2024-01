Ministři se před projednáváním korespondenční volby shodují na její podpoře

Ministři se před dnešním projednáváním zavedení korespondenční volby vládou shodují na její podpoře. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) novinářům při příchodu na zasedání kabinetu řekl, že považuje za chybu, že systém korespondenčního hlasování dosud nefunguje.

Podle vicepremiéra a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jde o další z bodů na cestě k digitalizaci státu.

Návrh na zavedení korespondenční volby předkládá koalice jako poslaneckou předlohu, kabinet k ní pravděpodobně zaujme pozitivní postoj. Češi v cizině by mohli poprvé hlasovat dopisem ve volbách do Sněmovny v roce 2025, předpis se týká i prezidentských a evropských voleb. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) zdůraznil, že návrh je i věcně správný, protože ho zpracovávalo ministerstvo vnitra, ačkoliv jde technicky o poslaneckou novelu.

Bek novinářům řekl, že novelu podporoval již jako senátor. „Považuji za velkou chybu, že dosud nemáme možnost hlasovat na dálku,“ uvedl. Dokázal by si představit i to, že by korespondenčně mohli hlasovat lidi i na vnitrostátní úrovni. „Žijeme ve 21. století, korespondenční volba je přirozenou součástí volebních pravidel v řadě vyspělých zemí,“ konstatoval.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Poštu by podle nich mohlo využít k hlasování 600 000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Válek řekl, že každý občan by měl mít co nejjednodušší možnost se zúčastnit voleb. „Jestli chceme digitalizovat, posunovat se dál do dalšího tisíciletí, tak bát se elektronické volby je naprosto dementní,“ uvedl.

Ve Sněmovně lze očekávat k materiálu silné obstrukce opozice, která v souvislosti s korespondenční volbou hovoří o ohrožení demokracie a tajného volebního práva. SPD řadí předlohu k těm, jejichž schvalování hodlá důsledně brzdit. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) připomněl, že korespondenční volbu měl v programu i předchozí kabinet vedení ANO. „Je to další z bodů, kterým naplníme programové prohlášení vlády Andreje Babiše,“ zmínil bývalého premiéra a šéfa ANO.

Korespondenční volbu by podle návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu, včas o hlasování poštou požádají a nahlásí adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek. Na nich volič stvrdí podpisem, že hlasoval sám za sebe. Volební lístek si vytisknou z informačního systému správy voleb, vloží do hlasovací obálky a tu pak s identifikačním lístkem do doručovací obálky, kterou odešlou zpět zastupitelskému úřadu. (ČTK)