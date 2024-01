Pravidla pro zavazadla, školení pro zaměstnance i studenty. Bek řešil, jak zvýšit bezpečnost škol

Vysoké školy upraví svá bezpečnostní pravidla. Mohou se týkat nošení zavazadel. „Je nutné vyhodnotit krátkodobá rizika a přizpůsobit jim například pravidla, jaká zavazadla mohou pracovníci či studenti přinášet do vysokých škol,“ řekl ministr Bek. Pracovníci a studenti budou mít intenzivní školení o bezpečnosti.

Pieta u budovy Karolina v Praze. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Klíčové je nastavení úzké spolupráce mezi vedením jednotlivých univerzit a policií, především mezi krajskými policejními ředitelstvími, to je krátkodobý krok, to se dělo už po střelbě, chceme nyní v této spolupráci pokračovat, přičemž řešíme i nějaká rizika inspirace tímto hrozným činem,“ řekl ministr Bek. „Také jsme se shodli, že je nutné vyhodnotit krátkodobá rizika a přizpůsobit jim například pravidla, jaká zavazadla mohou pracovníci či studenti přinášet do vysokých škol.“

„Současné možnosti bezpečnostních opatření jsou dané i stavem budov, které máme, někde jsou vrátnice, někde ne, někde je vstup na čipovou kartu, někde ne, některé fakulty mají více budov… Opatření tomu musí být přizpůsobena, ale nedáváme nyní univerzitám nějaké příkazy, jen zjišťujeme stav. Vždy je to na posouzení jednotlivých škol,“ doplnil Bek.

„V diskuzi byl také tento důležitý bod: Pokud chceme na školách dělat rozumná a efektivní opatření, vždy tomu musí předcházet důkladná analýza měkkých cílů. V tom nám budou pomáhat odborníci z ministerstva vnitra a policie, bude to ale běh na dlouhou trať,“ řekla Milena Králíčková, rektorka UK.

„Každá vysoká škola bude nyní k řešení problému [zajištění bezpečnosti] přistupovat individuálně, zatím podle svých vlastních finančních možností,“ doplnila rektorka. Bek následně řekl, že potřebné finance do budoucna se teprve budou vyčíslovat. „Primárně nyní jde o zajištění školení, psychologické pomoci, o nastavení bezpečnostních plánů v jednotlivých institucích,“ popsal. „Teprve potom budeme mít vyčíslené potřebné finanční prostředky.“

Podle Králíčkové nicméně v budoucnu zřejmě bude i pro malou vysokou školu možné, aby měla svého bezpečnostního specialistu. „Věřím, že na to vše bude i dotační titul,“ podotkla.

Upozornila také, že v minulosti pro vysoké školy nebyla vypsaná žádná programová dotační výzva na bezpečnostní opatření. „Ta byla pouze pro regionální školství. Pokud to vysoké školy v minulosti implementovaly, činily to z vlastních finančních prostředků,“ vysvětlila.

„Zatím nevím o nějaké vysoké škole, která by nyní instalovala bezpečnostní rámy. Dělají různá bezpečnostní opatření, ale ne toto,“ dodala ještě rektorka. „Myslím, že řešením nebude plošné zavádění rámů, to se i v zahraničí děje spíše jen cíleně v rizikovějších budovách,“ doplnil ji Bek. „Ale je standardem třeba v USA, že studenti s sebou po budově nenosí velké zavazadlo. U nás je teď debata o jiných řešeních, než jsou rámy. Byť nevylučuji, že se v některých případech se právě rámy ukážou jako vhodné bezpečnostní řešení,“ řekl na závěr ministr.