Policie v Praze zadržela dva muže, kteří prodávali desítky kilogramů kokainu ročně

Pražští kriminalisté zadrželi dva muže, kteří v hlavním městě prodávali a dalším dealerům dodávali desítky kilogramů kokainu ročně. Při domovních prohlídkách našli 12,5 kilogramu této drogy a 14 milionů korun.

Byl to největší zásah s největším množstvím zajištěných drog v metropoli za několik posledních let. Novinářům to dnes řekl kriminalista z protidrogového oddělení pražské policie.

Jeden ze zadržených byl organizátorem prodeje kokainu, který si za vydělané peníze kupoval luxusní auta a nemovitosti po celém Česku. Druhý muž byl jeho pomocník. Oba jsou nyní ve vazbě a hrozí jim až dvanáctileté tresty vězení. Případ podle kriminalisty na čas ovlivní trh s kokainem v Praze. (ČTK)