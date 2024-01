Jak se z hořícího letadla povedlo zachránit 379 lidí za pouhých 90 sekund? O včerejší evakuaci letadla Japan Airlines mluví experti jako o zázraku a chválí nejen posádku, ale i disciplinovanost cestujících.

Foto: Issei Kato, Reuters

Vyplývá to z ankety mezi odborníky na letectví a bezpečnost, které oslovila singapurská agentura CNA.

Letadlo japonských aerolinek Japan Airlines na lince ze Sappora do Tokia se včera při přistání na tokijském letišti Haneda srazilo s letadlem pobřežní stráže, které mělo namířeno na pomoc oblastem zasaženým zemětřesením. Obě letadla po srážce zachvátil požár.

Chyba v komunikaci?

Příčiny havárie se teprve vyšetřují, japonští experti z příslušné vládní agentury analyzují trosky obou strojů včetně černých skříněk a vyslýchají svědky.

Nicméně na tiskové konferenci Japan Airlines zaznělo, že kapitán jejich letadla dostal od dispečinku povolení přistát, pravděpodobně si však přitom na ranveji nevšiml malého stroje Dash-8, který patřil pobřežní stráži. Naznačuje to chybu v komunikaci mezi dispečinkem a piloty; vyšetřování se zaměřuje i na to, jak se obě letadla mohla v téže chvíli ocitnout na stejné ranveji.

Pro šestičlennou posádku Dash-8 skončila srážka tragicky. Pět příslušníků pobřežní stráže na palubě zemřelo; přežil jen pilot, který ale utrpěl vážná zranění.

„Zázračná“ evakuace

Tím spíš působí jako zázrak, shodují se odborníci oslovení CNA, že všech 379 lidí z rovněž hořícího letadla Japan Airlines vyvázlo z tragédie nejen živých, ale také bez větších zranění. A že se celou evakuaci podařilo zvládnout „úžasně“ rychle, za pouhou minutu a půl.

Podíl na tom mají cestující, kteří se zachovali přesně tak, jak velí bezpečnostní protokoly: zanechali na místě svá zavazadla a bez zdržování zamířili k nouzovým východům.

„Vynikající práci“ odvedla posádka letadla, jíž se evakuaci podařilo nasměrovat a odřídit bez větších komplikací – vyskytla se prakticky jen jediná, když někteří prchající cestující sbíhali po skluzavkách u nouzových východů, místo aby se po nich sklouzli.

Pomohlo také, že se oheň šířil postupně a lidé na palubě nebyli omámení zplodinami a kouřem.

Ohořelý vrak letadla Japan Airlines ukazuje, že některé jeho části jsou sice zčernalé, ale jinak nedotčené. Je to díky moderním konstrukcím, kdy se usiluje o to, aby se používalo co nejvíce nehořlavých materiálů a těch, z nichž se neuvolňují jedovaté výpary. Při leteckých nehodách se totiž často stává, že lidé na palubě samotnou havárii přežijí ale zahynou kvůli kouři, který vdechují. (CNA)