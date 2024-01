Do MHD v Ústí n.L. se nastupuje jen předními dveřmi, jde o bezpečnostní opatření

V Ústí nad Labem cestující od 1. ledna mohou až na výjimky nastupovat do všech autobusů i trolejbusů MHD po celý den jen předními dveřmi. Má to zvýšit bezpečnost, nástup je podmíněn tím, že se cestující prokážou řidiči platným cestovním dokladem, případně se elektronicky odbaví.

V opačném případě tyto cestující řidič vyloučí z přepravy. Jak toto opatření funguje, podnik později vyhodnotí. Dnes ráno kolem půl osmé byly trolejbusy i autobusy vytížené, na některých zastávkách byly u předních dveří vozidel fronty. Některé linky nabraly dvou- až tříminutová zpoždění, zjistila ČTK.

Výjimku z nastupování jen předními dveřmi tvoří některé vytížené stanice v centru města. Nové bezpečnostní opatření bude podnik sledovat a vyhodnocovat. ČTK to dnes řekla jeho mluvčí Jana Dvořáková.

Do konce roku se předem po celý den nastupovalo do autobusů a do trolejbusů od 20:00. Podnik novinkou reaguje na naléhání veřejnosti, jež zesílilo po změnách na lince 57. Tam již od léta kvůli problematickým pasažérům jezdí místo trolejbusů pouze autobusy, lidé nastupují jen předem. Linka obsluhuje zkrácenou trasu Mojžíř – OD Květ – Mojžíř. Problémy se ale podle některých místních pouze přesunuly. Před zavedením změn na lince někteří lidé jezdili bez jízdenek a dělali ve vozech MHD nepořádek. Část řidičů pak linku odmítala obsluhovat. Proto podnik zdůvodnil plošné opatření zvýšením bezpečnosti. Linka 57 dál jezdí po kratší trase za přítomnosti asistentů přepravy a městské policie.

Linka číslo 54, která podle jízdního řádu začíná ve stanici Všebořice v 7:18, dnes přijela o několik minut později. Otevřely se všechny dveře, a někteří cestující tak předem nenastoupili. Většina lidí však opatření dodržovala, a tak se třeba na zastávce Beethovenova utvořila menší fronta. Cestující Jaroslav jel po dovolené do práce poprvé v úterý. Nastupoval do trolejbusu jediný. „Otevřely se všechny dveře i na dalších zastávkách. Kdybych o novém opatření nevěděl, ani bych to nepoznal,“ řekl ČTK. Další cestující řekla, že s opatřením nesouhlasí. „Zase to odnesou slušní a poctiví lidé,“ poznamenala.

Dopravní podnik o novince informoval cestující prostřednictvím svých webových stránek, na sociálních sítích i v tisku. Po městě jsou bannery, které na opatření upozorňují, a cestující si novinku vyslechnou i ve vozidlech, na některých je informace vylepená. Na opatření si zvyká i cestující Ivana. Nastupuje každé ráno na zastávce Keplerova v Krásném Březně. „Ráno v 6:23 nastupuje pár lidí. Celkem to odsýpá,“ popsala. Zpáteční cestu posoudit nemohla, protože domů jezdí ze stanice Mírové náměstí, kde je do 18:00 povolený nástup všemi dveřmi. Totéž platí i pro zastávky po Polikliniku včetně stanice Hlavní nádraží. Podle dopravních průzkumů a dat elektronického odbavovacího systému využívá tyto stanice mimořádně vysoké množství cestujících a zavedení nástupu předními dveřmi by prodloužilo čas přepravy.

Dopravní podnik v souvislosti se změnou neplánuje úpravu jízdních řádů, uvedla Dvořáková. Podle ní vznikají zpoždění i kvůli dopravní situaci ve městě. Zejména ráno a odpoledne se tvoří v některých částech města kolony. Dodala, že dopravní podnik očekává, že cestující si budou zvykat postupně. Dnes situaci ovlivnilo i to, že děti se po vánočních prázdninách vrátily do školních lavic. I před zavedením opatření byly vozy v ranních špičkách přeplněné školáky. (ČTK)