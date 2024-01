Historik Petráček podal žalobu na neplatnost výpovědi z KTF UK

Historik Tomáš Petráček podal koncem roku žalobu na neplatnost výpovědi z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy rozšířenou o další body. Informoval o tom dnes na síti Facebook. Petráček dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu.

Vystupoval také smířlivě k manželství pro všechny. Kněz a církevní historik vedl ve škole doktorandy, podle vedení fakulty dostal výpověď kvůli úsporným důvodům. Jeho propuštění bylo i jedním z důvodů hlasování o odvolání děkana Vojtěcha Novotného, který v prosinci rezignoval na funkci kvůli zdravotním důvodům.

„Věřím tomu, že lži, manipulaci a zneužití moci se už z principu nemá ustupovat. Nevěřím na nějaké pseudozbožné spiritualizování podobných konfliktů. Vím, že to některé z vás zklame, ale zvažoval jsem to dlouze a zevrubně,“ napsal. Uvedl, že musí žalovat univerzitu, ačkoliv se vůči němu ničeho nedopustila, spor pak povede fakulta.

Petráčka odvolalo vedení fakulty krátce před začátkem akademického roku. Jeho doktorandi podle něj dostali zprávu o tom, že on jako jejich školitel končí a oni s ním nemohou pokračovat, jen pár hodin poté, co on sám obdržel zprávu o konci svého angažmá. Situace v souvislosti v výpovědí znepokojila i rektorku UK Milenu Králíčkovou. Postup vedení fakulty označila v srpnu za nesprávný při řešení pracovněprávních vztahů, pozastavila se také nad způsobem, jak fakulta o konci školitele informovala doktorandy.

„Cítil jsem jako u zdi. Ne kvůli samotné výpovědi, ale kvůli lžím o mých doktorandech a o mé práci a roli na KTF, které proděkan (Jakub) Jinek a advokát Kříž šířili dovnitř fakulty, na zasedáních akademického senátu a v médiích. Čímž mimochodem celkem jasně ukázali, že vůbec nešlo jen o úsporné důvody a nadbytečnost. Součástí žaloby je i požadavek omluvy za Jinkovy lži,“ napsal.

Petráčkovo propuštění bylo i jedním z důvodů, kvůli kterým někteří členové akademického senátu KTF UK navrhli odvolání děkana Vojtěcha Novotného. Zároveň podle nich děkan řídil likvidaci některých oborů a naopak protěžoval jiné. K rezignaci vyzvali v září vedení fakulty také studenti KTF. V říjnu letošního roku akademický senát fakulty neschválil usnesení, že je návrh na odvolání Novotného z funkce děkana přípustný. Na dalším jednání proto senát o odvolání děkana nejednal. V prosinci pak Novotný na funkci rezignoval, uvedl zdravotní důvody. Nového děkana bude KTF volit v únoru.

„Doufám, že to pomůže ochránit další ohrožené, protože nevěřím, že by garnitura Jinek, Novotný, Kříž a Vlnas jen tak přešla, že se polovina akademických pracovníků a dalších zaměstnanců podepsala pod petice požadující odchod vedení a změnu řízení fakulty. Pokud ve vedení tato čtveřice zůstane, další odchody budou následovat,“ napsal Petráček. (ČTK)