Povodňový stav hlásilo ráno přes 40 míst, stupeň ohrožení byl na Labi a na Otavě

Déšť opět zvedl hladiny mnoha řek, dosažení některého ze tří povodňových stupňů hlásilo dnes brzy ráno přes 40 měřicích míst. Nejvyšší stupeň ohrožení platil na Labi ve Vestřevi a na Otavě v Rejštejně.

Druhý stupeň povodňové aktivity hlásila asi desítka míst, zbylé toky překročily první stupeň povodňové aktivity (SPA), tedy nejnižší ze tří stupňů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) k dnešním 05:30. Na Šumavě, v Krkonoších a Jizerských horách platí výstraha před vydatným deštěm do čtvrtečního rána, varování před rozvodněním toků do odvolání.

„V Prášilech na Šumavě spadlo za posledních 24 hodin přes 70 mm srážek. V důsledku vydatného deště a tání sněhu došlo k vzestupu hladiny řeky Otavy na 3. SPA v měrném profilu Rejštejn,“ napsali meteorologové na Facebooku. Otava v Rejštejně na Klatovsku dosáhla stupně ohrožení před 03:00, nyní kolísá mezi třetím a druhým stupněm.

Labe ve Vestřevi na Trutnovsku je na třetím stupni povodňové aktivity od 04:00. Druhý stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost, je v Královéhradeckém kraji na Cidlině v Jičíně, na Bystřici v Rohoznici a na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří. V Jihočeském kraji platí druhý stupeň na Vltavě v Českém Krumlově, v Plzeňském kraji na Otavě v Sušici a na Křemelné ve Stodůlkách a v Ústeckém kraji na Bílině v Trmicích.

„Během dne budou na horách srážky četnější, proto lze stále počítat s kolísáním hladin vodních toku v horských a podhorských oblastech kolem 1. a 2. SPA,“ uvedl ČHMÚ. Vydatně pršet by podle meteorologů mělo do čtvrtečního rána v Jihočeském kraji v okolí Českého Krumlova, Prachatic a Vimperku, v Plzeňském kraji na Sušicku a Klatovsku, v Libereckém kraji v regionu kolem Jilemnice a Tanvaldu a v Královéhradeckém kraji na Trutnovsku a v okolí Vrchlabí.

Kvůli dešťům a výraznému oteplení, které způsobilo tání sněhu, stoupaly hladiny toků v Česku už před Štědrým dnem, o svátcích hlásilo některý z povodňových stupňů kolem 170 míst. (ČHMÚ, ČTK)