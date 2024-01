USA odmítají výzvy izraelských ministrů k podpoře emigrace z Pásma Gazy

Spojené státy odmítají výzvy izraelských ministrů financí a národní bezpečnosti Becalela Smotriče a Itamara Ben Gvira k vystěhování většího počtu Palestinců z Pásma Gazy. Uvedlo to v dnešním prohlášení americké ministerstvo zahraničí, píší agentury Reuters a AFP.

Zmínění izraelští ministři jsou členové krajně pravicových stran a tvrdí, že vystěhování velkého počtu obyvatel by pomohlo zaručit bezpečnost v Pásmu Gazy.

Oba politici v uplynulých dnech mluvili o tom, že současný konflikt mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás je příležitostí pro „povzbuzení emigrace“ z Pásma Gazy.

Vystěhování velkého počtu Palestinců z Pásma Gazy považuje podle serveru The Times of Israel ministr pro národní bezpečnost Ben Gvir za „správné, spravedlivé, morální a lidské řešení“. „Celá diskuze o dni po (konci konfliktu) by vypadala jinak, kdyby v Pásmu Gazy bylo 100 000 nebo 200 000 Arabů a ne dva miliony,“ řekl v neděli ministr financí Smotrič. Podle něj by to umožnilo „poušti rozkvést“.

„Spojené státy odmítají nedávné výroky izraelských ministrů Becalela Smotriče a Itamara Ben Gvira o přesídlení Palestinců mimo Pásmo Gazy,“ uvedla v prohlášení americká diplomacie. Podle ní jsou takové úvahy nezodpovědné.

Úvahy o vystěhování odmítli již dříve i samotní Palestinci a řada arabských zemí, a to včetně Jordánska a Egypta, kam by se pravděpodobně vysídlení Palestinci uchýlili. Samotné Spojené státy již dříve vyjádřily názor, že by po konfliktu s Izraelem měla v Pásmu Gazy vládnout obměněná Palestinská autonomie, což ale odmítají představitelé izraelské vlády. (ČTK)