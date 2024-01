Milovice letos dokončí revitalizaci sídliště Balonka za 49 milionů korun

Milovice na Nymbursku letos dokončí revitalizaci sídliště Balonka, a to opravami ulic Letecká a navazujícími. S náklady ve výši 49 milionů korun jde o největší letošní investici.

Hotovo by mělo být do konce roku, řekl dnes ČTK starosta města Milan Pour (ANO).

„Týká se to komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zeleně,“ uvedl. S opravami sídliště, kde žije kolem 2500 lidí, začalo město po etapách před několika lety. Na poslední části se čekalo například kvůli termínu dokončení přeložek sítí od společnosti ČEZ. „Dali si na to 18 měsíců, nyní máme příslib, že by to mělo být na jaře,“ řekl Pour. V lednu nebo únoru chce radnice začít s výběrem firmy, která úpravy provede.

Milovice, kde žije téměř 14 000 lidí, letos počítají s investicemi přes 153 milionů korun. Chystá se mimo jiné rekonstrukce ulice Vrutická nebo projektová příprava větších staveb – například přístavby základní školy T: G. Masaryka se školní kuchyní, jídelnou a tělocvičnou. Letošní schodkový rozpočet počítá s výdaji přes 434 milionů korun a příjmy 310 milionů korun. Na pokrytí deficitu může město využít přebytek rozpočtu z minulých let nebo může čerpat úvěr z roku 2021. (ČTK)