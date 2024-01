Čeští hokejoví junioři na mistrovství světa porazili Kanadu a postupují do semifinále

Čeští hokejisté na mistrovství světa do 20 let porazili ve čtvrtfinále Kanadu 3:2 a postupují do semifinále. Rozhodující branku Češi vstřelili v poslední minutě jedenáct sekund před koncem.

Čeští hokejisté zdolali Kanadu 3:2 a oplatili jí porážku z loňského finále. Foto: Adam Ihse, ČTK/AP

Čeští hokejisté utkání proti zámořskému favoritovi zahájili výbornou první třetinou, kterou ovládli 2:0 díky gólům Štancla a Cibulky, Rymon navíc neproměnil trestné střílení.

Kanada však od druhé třetiny zlepšila výkon a Češi se převážně bránili jejímu tlaku. Javorové listy ještě ve druhé části srovnaly na 2:2 a v tlaku pokračovaly i v závěrečné třetině, pouhých jedenáct sekund před koncem základní hrací doby ale zápas rozhodl svým druhým gólem Štancl.

Češi hráli o medaile také loni, kdy právě s Kanadou prohráli ve finále 2:3 po prodloužení. Předloni skončili čtvrtí.

Do semifinále dnes postoupilo také Finsko po výhře 4:3 v prodloužení nad Slovenskem. Zbylé čtvrfinálové dvojice tvoří USA – Lotyšsko a Švédsko – Švýcarsko.