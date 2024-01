Do budovy Nejvyššího soudu v Coloradu se prostřílel muž

Do budovy Nejvyššího soudu v americkém Coloradu se v noci prostřílel muž, poté pokračoval ve střelbě uvnitř. Zajal při tom hlídače a policie ho nedlouho nato zatkla. Nejvyšší soud nedávno rozhodl o vyřazení Donalda Trumpa z prezidentské kandidátky.

Na hlídače mířil zbraní, vzal mu klíče a pokračoval do dalších částí budovy, až se nakonec dostal do 7. patra, kde vypálil další rány. Policisté vytvořili kolem budovy perimetr a kolem třetí hodiny ranní podezřelý zavolal na linku 911, aby se vzdal. Vzali ho do vazby a převezli ho do nemocnice, kde se podrobil lékařskému vyšetření.

Nikdo nebyl zraněn. (CBS)