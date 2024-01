Čeští hokejisté po první třetině vedou ve čtvrtfinále mistrovství světa do 20 let nad Kanadou 2:0

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa do 20 let Švýcary 4:2 a v základní skupině končí třetí. Ve čtvrtfinále pravděpodobně narazí na Kanadu. Pokud by javorové listy dnes v základní hrací době prohrály s Německem, vyzvali by Češi právě Němce. (IIHF)