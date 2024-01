Dodávky ruského plynu do Evropy meziročně klesly o 56 procent

Dodávky plynu od ruské společnosti Gazprom do Evropy loni meziročně klesly o 55,6 procenta. Uvedla to agentura Reuters, která se opírá o své vlastní výpočty.

Rusko se snaží vyrovnat postupnou ztrátu Evropy přesměrováním toku plynu do Číny. Ruský vicepremiér Alexandr Novak koncem prosince uvedl, že dodávky do Číny loni přesáhly 22 miliard metrů krychlových. Předloni tento vývoz činil zhruba 15,5 miliardy metrů krychlových. Podle Novaka se nyní dokončují smlouvy ohledně plánovaného plynovodu Síla Sibiře 2, který by výrazně zvýšil kapacitu pro přepravu ruského plynu do Číny.

V České republice se nicméně v závěru loňského roku začal zvyšovat podíl plynu, který do země přitéká přes Slovensko, tedy zřejmě právě z Ruska. Na celkových dodávkách do Česka od ledna do konce listopadu tvořil 3,8 procenta. Většinu roku přitom do České republiky ruský plyn netekl, zvyšovat se začal od října.

I přesto byl v tom období podíl plynu z Ruska nejnižší v novodobé historii Česka, uvedl na konci prosince ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). (České noviny)