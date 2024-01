Hasiči zasahují na tokijském letišti Haneda, dopravní Airbus se srazil s letadlem pobřežní stráže

Na tokijském letišti Haneda vzplálo letadlo Japan Airlines. Airbus A350 začal hořet krátce po přistání, když se na ranveji srazil se strojem pobřežní stráže. Na místě zasahují hasiči, záběry ukazují hned několik míst, kde hoří.

Video: a JAL plane caught fire while landing at Tokyo's Haneda Airport this evening. Fire crews are on scene trying to extinguish the blaze. pic.twitter.com/YCVB4tPMRL

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 2, 2024