Nadace rekonstruuje bývalou Schindlerovu továrnu na muzeum přeživších holokaustu

Nadační fond Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera buduje novou střechu na jednom z objektů bývalé Schindlerovy továrny v Brněnci. V budoucnu má v areálu vzniknout muzeum přeživších holokaustu. Na opravy přispěl i Pardubický kraj, řekl manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma.

„Dotace nám dost výrazně pomůže. Práce už začaly, trochu nás zbrzdil sníh, ale už máme postavené lešení a odstranili jsme provizorní zastřešení. Bude se zabezpečovat pozednice, abychom na ní mohli postavit krovy a položit krytinu,“ řekl Šudoma. Dalším krokem podle něj bude oprava fasády a vnitřních prostor, kde budou expozice.

Krajští zastupitelé v prosinci schválili na opravu střechy 1,2 milionu korun. „Schválili jsme příspěvek pro Nadační fond Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera. Je určen na opravu střechy jednopatrové budovy číslo popisné 23 s dřevěnou dekorativní lodžií sloužící jako ubytovna žen a později laboratoře textilky, která vymezuje prostranství shromaždiště,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Nadace chce v lednu podat žádost o stavební povolení na muzeum v bývalé tovární hale. Ta se již vyklízí a zajišťuje, aby stavební práce mohly začít co nejdříve. Rekonstruuje se také historická vstupní brána do areálu. Podle plánu by se muzeum přeživších holokaustu mělo otevřít v květnu 2025 k výročí konce druhé světové války. Postupně se budou také opravovat další budovy dřívější Schindlerovy továrny.

Vloni v září nadace vyhlásila mezinárodní soutěž na celkový návrh přeměny bývalého areálu továrny v Brněnci. Vizí soutěže Schindlerova archa je vytvořit důstojný památník přeživším a zachovat odkaz tábora Oskara Schindlera popisem a pokračováním historie rodiny Low-Beerů a textilní výroby v regionu. Součástí návrhu má být také komerční centrum včetně velkých dílen pro řemeslnou výrobu a bytová výstavba.

Nadace chce v areálu postavit takzvaný skleněný pavilon, který by měl sloužit zvláště vzdělávací činnosti. Některé další budovy čeká oprava. Z původního objektu, v němž dělníci spali, by měla vzniknout Schindlerova archa, v níž by se promítal film Stevena Spielberga Schindlerův seznam a další dokumenty či rozhovory s přímými účastníky. Další prostor by byl věnován rodině Löw-Beer, které továrna před válkou patřila a před časem ji znovu získala. Expozice se bude týkat také židovské historie v Československu. V areálu stojí rovněž takzvaná budova Němců, ve které sídlili němečtí vojáci, a objekt, kde měl Schindler kancelář. Část areálu by mohla být upravena na park.

Továrna v Brněnci byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer postupně vybudoval významnou textilku. Za války byla změněna na muniční továrnu a Brněnec se stal pobočným táborem koncentračního tábora Groß-Rosen. Do továrny přesunul německý podnikatel Oskar Schindler asi 1200 dělníků ze své smaltovny v Polsku, čímž jim zachránil život. Schindlera nicméně mnozí vnímají jako kontroverzní postavu, nikoli jen jako hrdinu a zachránce Židů. Byl také členem nacistické strany a německé vojenské rozvědky. (ČTK)