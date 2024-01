V pražském Rudolfinu se uskutečnil první ze dvou dnešních novoročních koncertů České filharmonie. Orchestr odpoledne vedl hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša.

První český orchestr nabídl zejména skladby českých autorů, a to Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Oskara Nedbala. Ve dvou Dvořákových skladbách se jako sólista představil houslový virtuos a koncertní mistr ČF Jiří Vodička. Klavíristka Olga Kern zahrála Rapsodii v modrém George Gershwina. Programem provedl Marek Eben.

Letošní dramaturgie vznikla rozhovorem dirigenta Hrůši s Českou filharmonií. Některé skladby dodal sám poté, co se seznámil se základním záměrem celkového formátu a sólisty Jiřím Vodičkou a Olgou Kern.

Část lidí, kteří dorazili do vyprodaného Rudolfina, se cestou zastavila na pietním místě spojeném s tragédií 21. prosince. Budova Filozofické fakulty UK, kde při střelbě útočníka přišlo o život 14 lidí, stojí naproti Rudolfinu. V reakci na tuto událost se pořadatelé rozhodli pro změnu programu. Jako úvodní skladba zaznělo Dvořákovo Nokturno H dur. Původní předehru ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta zařadili na začátek druhé poloviny a zrušili pochod V nový život Josefa Suka.

„Je to spíše meditativní než efektní skladba,“ uvedl k Nokturnu H dur Eben. „Pan dirigent Hrůša po jejím odehrání vyzval ke zdržení se potlesku a chvíli ticha,“ dodal.

Generální ředitel ČF David Mareček ve svém proslovu připomněl, že dnešní koncert otvírá Rok české hudby. Za Rok české hudby je považovaný každý rok zakončený číslem čtyři. Bývá věnován české hudbě, protože na čtyřku připadají výročí Antonína Dvořáka (1841–1904), Leoše Janáčka (1854–1928), Bohuslava Martinů (1890–1959) nebo Josefa Suka (1874–1935). Letos uplyne 200 let od Smetanova narození a 140 let od jeho úmrtí.

Dále na novoročním koncertu zazněla Gershwinovova Rapsodie v modrém, výběr z Janáčkových Lašských tanců, Nedbalova Valse triste, Sukův slavnostní pochod V nový život a tři Dvořákovy skladby – výběr ze Suity A dur, Romance pro housle a orchestr f moll a Mazurek pro housle a orchestr.

Novoroční galakoncert ČF je významnou kulturní a společenskou událostí. Večerní koncert odvysílá Česká televize. Po něm uvede dokument o současném šéfdirigentovi ČF Semjonu Byčkovovi, který je portrétem světového dirigenta i obrazem lidské cesty za svobodou ve složitém terénu konce minulého a začátku našeho století. Režisérka Alice Nellis v dokumentu mapuje jeho životní cestu od dětství na sovětských konzervatořích, emigraci nejprve do Evropy a pak do USA, a následnou mezinárodní kariéru na prestižních hudebních scénách ve Vídni, Berlíně, Londýně či New Yorku. (ČTK)