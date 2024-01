Novoroční speciál: V encyklopediích si o kočičí evoluci můžete číst od rána do večera. Ale co když je ve hře i něco jiného než fakta a čísla? Šíp, který se zabodl do srdce bohyně, zachránil království. Víte, proč vám vaše kočka den co den zachraňuje život?