Novoroční projev prezidenta Petra Pavla

Ztráta životů při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vyvolala obrovský smutek, lítost i vztek. Řekl v novoročním projevu prezident Petr Pavel. Přestože tyto pocity podle něj v lidech zůstanou dlouho, společnost musí především překonat strach, míní.

Prezident Petr Pavel. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Nesmyslná ztráta tolika, ve většině případů mladých životů, v nás vyvolala obrovský smutek, lítost, ale i niterný vztek,“ poznamenal prezident. „Přestože v nás tyto pocity zůstanou dlouho, jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v lepší časy,“ uvedl.

Vládě se nedaří vysvětlovat své kroky

Vládě se podle prezidenta Pavla nedaří vysvětlovat její opatření a reformní kroky, přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Zároveň ale ocenil, že i při pěti stranách neměl kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN výraznější rozepře, i snahu vlády řešit zadlužení země.

V minulosti se podle Pavla mnohokrát stalo, že koalice složené z menšího počtu stran byly zdrojem neustálých rozepří, které jim braly sílu přinášet dobrá politická řešení. „Rozepří, které podrážely důvěru lidí ve veřejné instituce a demokratické procesy. A přesto, že nalézat shodu v pěti je jistě složité, jsme již dva roky takových svárů ze strany vlády ušetřeni. Za to jsem rád,“ uvedl Pavel.

Ocenil snahu řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení.

„Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat,“ dodal prezident.

Pavel také zdůraznil důležitost přijetí eura.

Mladá generace byla vždy nositelem změny

Pavel se v projevu obrátil i k mladým lidem. Je podle něj důležité, aby se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. Společnost podle hlavy státu potřebuje nápady mladé generace, její odvahu i aktivitu a schopnost stát si za svým.

Pavel řekl, že si uvědomuje, jak neutěšitelné je pro mladé lidi myslet na budoucnost, kde se zdá téměř nemožné dosáhnout na uspokojivé bydlení a ekonomickou samostatnost, ve světě, kde se hroutí životní prostředí. „Jak těžké je fungovat pod tlakem digitálního světa, který představuje nekonečný příliv informací, možností, nepřetržitou komunikaci, a zároveň nároků, které na vás máme,“ uvedl. Nejistoty mají podle něj dopad na duševní zdraví některých lidí.

Prezident má pocit, že hodnoty mladé generace jsou mnohdy pevnější než ty, s nimiž do dospělého života vstupovali jeho vrstevníci. „Společnost potřebuje vaše nápady, vaši odvahu i vaši aktivitu a schopnost stát si za svým. Mladá generace byla vždy nositelem změny. Proto má cenu, abyste se zajímali o své okolí a snažili se měnit věci k lepšímu. A vím, že mnozí z vás to dělají i přesto, že se setkáváte s nepochopením,“ řekl Pavel. Pozornost politiky a společnosti by se podle něj měla obrátit k potížím mladých. (ČT24, ČTK)