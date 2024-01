Polský prezident Duda kritizoval vládu za postup ve veřejnoprávních médiích

Polsko prodlužuje dočasné kontroly na hranici se Slovenskem o další měsíc, tedy do 1. února 2024. Na svém webu to píše polská pohraniční stráž, která poznamenala, že účelem hraničních kontrol je zabránit „nelegální migraci“ z takzvané balkánské trasy. Naposledy byly kontroly prodloužené do 2. ledna.