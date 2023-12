Scholz vyzval v novoročním projevu Němce, aby neztráceli důvěru v budoucnost

Kancléř Olaf Scholz vyzval ve svém novoročním projevu Němce, aby neztráceli důvěru v budoucnost, zatímco se musejí přizpůsobovat světu, který prochází mnoha krizemi a stále rychleji se mění.

Informovala o tom agentura AP, podle níž šéf německé vlády také připomněl, že jeho země se navzdory loňským obavám vyrovnala s přerušením většiny dodávek ruského zemního plynu do Evropy.

„Tolik utrpení, tolik krveprolití. Náš svět se stal neklidnějším a drsnějším místem. Mění se téměř dechberoucí rychlostí,“ řekl kancléř v předem natočeném projevu s odkazem na ruskou invazi na Ukrajině, následný růst cen energií nebo krvavý útok palestinského radikálního hnutí Hamás, na který Izrael reagoval tvrdou vojenskou ofenzivou v Pásmu Gazy.

„Výsledkem je, že i my se musíme změnit,“ prohlásil. „Pro mnohé z nás je to znepokojující. U některých to také vyvolává nespokojenost. Beru si to k srdci. Ale vím také toto: My v Německu to zvládneme,“ dodal kancléř, který použil citaci své předchůdkyně v úřadu Angely Merkelové z migrační krize v roce 2015. Upozornil, že některé loňské obavy se nenaplnily. „Věci se vyvinuly jinak. Inflace se snížila. Mzdy a důchody rostou. Naše zásobníky plynu jsou na zimu naplněny až po okraj,“ řekl šéf německé vlády, jejíž popularita – jak upozornila AP – se v průzkumech veřejného mínění propadla.

A byť se německé ekonomice tolik nedaří, kancléř se přesto snažil nastínit pozitivní obraz nadcházejícího roku, dodala AP. Mnoho rodin podle něj bude platit nižší daně a vláda plánuje investovat do dopravní infrastruktury a čisté energie. Scholz také uvedl, že od řady lidí v Evropě i ve světě slýchá otázku: „Kdo to zvládne, když ne vy v Německu?“

„Něco na tom je. Dnes má v Německu práci více žen a mužů než kdykoliv v minulosti,“ tvrdil politik, který rovněž zdůraznil význam Evropské unie, zejména v době krize. Je podle něj důležité, aby z voleb do Evropského parlamentu EU vzešla sjednocená a posílená, protože válka Ruska proti Ukrajině neskončila a Spojené státy čekají prezidentské volby. Ty podle něho mohou mít „dalekosáhlé důsledky – i pro nás tady v Evropě“. (ČTK)