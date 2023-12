Izraelská vláda schválila výměnu ministrů zahraničí a energetiky dohodnutou loni

Izraelská vláda dnes schválila výměnu na postech ministrů zahraničí a energetiky, dohodnutou už před rokem. Po potvrzení parlamentem, kde má koaliční vláda většinu, se novým šéfem diplomacie stane dosavadní ministr energetiky Jisrael Kac, který vystřídá Eliho Kohena. Ten nově naopak povede rezort energetiky.

Kabinet dnes také rozhodl, že Kohen zůstane členem bezpečnostního kabinetu, ačkoliv jako ministr energetiky by jím být neměl. I tuto změnu musí potvrdit parlament, v němž má vládní koalice 64 ze 120 křesel. Podle televize i24 Kohen nedávno izraelským médiím řekl, že výměna by se měla kvůli válce Izraele s palestinským hnutím Hamás odložit a že by měl ministrem zahraničí ještě zůstat.

Bezpečnostní kabinet není totéž co válečný kabinet, který ustavila vláda v říjnu po začátku války s Hamásem. Válečný kabinet tvoří premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Joav Galant a opoziční lídr Bennym Ganc, jako pozorovatelé v něm zasedá bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot a ministr pro strategické záležitosti Ron Dermer.

Současná Netanjahuova vláda se úřadu ujala loni v prosinci a je složena z pravicových, ale i krajně pravicových a ultraortodoxních stran. Podle některých expertů mohla právě i rétorika některých ministrů přispět k načasování bezprecedentního útoku hnutí Hamás na Izrael ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí. Izrael v odvetě zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde Hamás od roku 2007 vládne a kde zabil podle údajů v Gaze na 21 800 Palestinců.

K zostření napětí mezi Izraelci a Palestinci přispíval letos například ministr financí Becalel Smotrič z krajně pravicové strany Náboženský sionismus, který dlouhodobě prosazuje rozšiřování židovských osad na okupovaném Západním břehu a který letos i otevřeně podporoval násilnosti osadníků vůči Palestincům. V sobotu také prohlásil, že Izrael by měl zvážit opětovné budování židovských osad i v Pásmu Gazy, až tam bude Hamás poražen. Smotrič rovněž řekl, že dva miliony lidí v Pásmu Gaze si přejí zničení státu Izrael, a vláda by proto měla „podpořit dobrovolné vystěhování“ Palestinců z Gazy.

Izraelská vláda dnes také schválila další odklad místních voleb, které se měly původně konat 31. října. Už jednou je kvůli válce odložila na 30. ledna, dnes je posunula na 27. února. Netanjahu krok zdůvodnil snahou, aby se voleb mohlo účastnit co nejvíc rezervistů. Podle serveru The Times of Israel chce kandidovat na 4000 záložáků. Armáda ale v pátek oznámila, že 688 z nich zastává ve válce klíčové pozice a nemohlo by tak zřejmě být uvolněno ze služby, aby mohli dělat předvolební kampaň. (ČTK)