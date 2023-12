V Krkonoších se ochladilo, vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku

V Krkonoších se v noci na dnešek po předchozí silné oblevě ochladilo a teploty klesly pod bod mrazu. Na hřebenech hor bylo ráno kolem minus dvou stupňů, slabý mráz byl i v údolích. Silný vítr dnes opět zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku.

Mimo provoz byl kvůli větru i v sobotu, uvedli provozovatelé lanovky, horská služba a meteorologové.

Na hřebenech Krkonoš je 90 až 110 centimetrů sněhu a v lavinových katastrech Krkonoš platí nejnižší, první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. „Po oteplení a dešti se na horách opět ochladilo, čímž vznikla na povrchu ledová krusta. Avšak pod krustou je sníh mokrý až podmáčený. Voda ze sněhové pokrývky pomalu odtéká,“ uvedl lavinový specialista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.

Spodní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Lidé se z Růžové hory na Sněžku mohou vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Lanovka na Sněžku je dnes v provozu od 08:00 do 18:00. Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil, zjistila ČTK u vlekařů.

Na vrcholu Sněžky byly dnes dopoledne minus tři stupně Celsia a vítr měl rychlost přes 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky byla pocitová teplota kvůli silnému větru výrazně nižší, a to kolem minus 12 stupňů.

Ve Špindlerově Mlýně se zatím nerozjela lanovka Labská, na jejíž sdělovací kabel spadl strom. „Děláme vše pro to, abychom lanovku i sjezdovku uvedli co nejdříve do provozu. V opravách budeme pokračovat a v následujícím týdnu se pokusíme lanovku zprovoznit,“ uvedl špindlerovský skiareál. Podle původních plánů měla lanovka začít jezdit 28. prosince.

V Krkonoších jsou v provozu všechna hlavní lyžařská střediska. Ve Špindlerově Mlýně je otevřeno přes 21 kilometrů sjezdovek s 50 až 100 centimetry sněhu, jezdí pět lanovek a šest vleků. V krkonošském SkiResortu Černá hora – Pec mají lyžaři v šesti středicích k dispozici téměř 35 kilometrů sjezdových tratí obsloužených sedmi lanovkami a 30 vleky. (ČTK)