Útok na Charkov zranil 16 lidí, včetně britského novináře

Večerní útok na centrum Charkova zasáhl také hotel Kharkiv Palace, ve kterém se často bydlí novináři a humanitární pracovníci. Žurnalista z Velké Británie je také jedním ze 16 zraněných.

Russian forces this eve struck Kharkiv Palace Hotel in Kharkiv. The hotel is one of the main places for foreign journalists, humanitarian volunteers, dignitaries. I’ve stayed countless times myself. The attack follows Friday’s massive Russian bombing.https://t.co/kmkQg5pRzK pic.twitter.com/Vo9tRgEdTc

— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 30, 2023