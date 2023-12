Italské Benátky omezují velikost turistických skupin

Turistické skupiny, které s průvodcem chodí na prohlídku italských Benátek, nebudou smět mít více než 25 členů. Dnes o tom rozhodlo zastupitelstvo tohoto města, které se dlouhodobě potýká s negativními dopady masové turistiky. Informují o tom zahraniční agentury.

Skupiny se nebudou moci na delší dobu zastavovat v úzkých uličkách a na mostech. Průvodci také nebudou smět mluvit do tlampačů, aby „nezpůsobovali zmatek a neobtěžovali“. Toto opatření se vztahuje i na ostrovy Murano, Burano a Torcello. Bude platit od června příštího roku.

Agentura DPA píše, že Benátky patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle na světě a do města, které má asi 50 000 stálých obyvatel, v hlavní turistické sezoně denně zavítá i dvojnásobný počet návštěvníků. Uličky jsou pak celé dny přeplněné. Už v září město rozhodlo, že turisté, kteří se do Benátek chystají na jeden den, musejí zaplatit poplatek ve výši pěti eur (123,6 korun). Bude se to týkat 29 dnů od dubna do poloviny července, po které město navštěvuje nejvíce turistů.

Radní pro bezpečnost Elisabetta Pesce řekla, že omezení velikosti turistických skupin a zákaz používání tlampačů přispěje k udržitelnému turismu. Má vést k tomu, aby vznikla lepší rovnováha mezi obyvateli města a jeho návštěvníky.

Benátky jsou od roku 1987 zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a každoročně je navštíví několik milionů lidí. (ČTK)