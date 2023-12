Lidé přišli přes podvodné zprávy o téměř milion Kč, policie zadržela 4 cizince

Téměř o milion korun připravila lidi v Česku skupina čtyř cizinců, kteří rozesílali podvodné textové zprávy o neúspěšném doručení zásilky. Policie je zadržela, když chtěli odjet z ČR s věcmi nakoupenými s využitím nelegálních kopií platebních karet.

Mužům hrozí až osm let vězení, dva z nich soud poslal do vazby. Na webu pražské policie to dnes uvedla její mluvčí Eva Kropáčová. V Česku podle ní mohou takto působit i další skupiny podvodníků.

V textových zprávách, které vzbuzovaly dojem, že je zaslala mezinárodní přepravní společnost, byl odkaz na podvržené internetové stránky s výzvou k vyplnění osobních identifikačních údajů a informací o platební kartě. „Poškození tak učinili v domnění, že veškeré tyto informace jsou nutné k vyzvednutí zásilky. Zadržení si však na základě odeslaných údajů k platební kartě vytvořili její virtuální kopii, se kterou platili na internetu v obchodech či vybírali peníze z bankomatů,“ popsala mluvčí.

Zadržení cizinci takto postupovali v Praze a na dalších místech v Česku, téměř milion korun zaplatili naklonovanými platebními kartami v průběhu jen několika dnů. Nakupovali luxusní zboží jako šperky, parfémy, drahou elektroniku nebo tabákové výrobky. V některých případech jim platba nebyla povolena. Kriminalisté třiadvacetiletého, jednatřicetiletého, šestatřicetiletého a čtyřiatřicetiletého muže zadrželi na dálnici D1. „V kufru měli zabalené věci, které si pořídili z karet českých občanů, a měli namířeno s ´nadílkou´ zpět za svými rodinami,“ uvedla Kropáčová.

Policie čtveřici obvinila z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. „Kriminalisté jsou v současné chvíli na stopě dalším několika skupinám, které se stejným způsobem dopouštějí obdobného protiprávního jednání. Z tohoto důvodu varujeme všechny občany, aby byli velmi obezřetní a nestali se obětí těchto podvodníků,“ varovala mluvčí. (ČTK)