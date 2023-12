Německá policie na silvestra tvrdě zakročí proti výtržníkům, vzkázala Faeser

Německá policie o silvestrovské noci v případě násilností nebo útoků proti strážcům pořádku tvrdě zakročí, vzkázala dnes spolková ministryně vnitra Nancy Faeser. Deníku Tagesspiegel řekla, že vzhledem k napjaté bezpečnostní situaci a hrozícím výtržnostem budou policisté dění velmi bedlivě sledovat.

„Naši příslušníci opakovaně na vlastní kůži zažívali, že proti nim je namířen zaslepený vztek. Odpovědí na to musí být tvrdý postup nejen policie, ale i justice,“ řekla Faeser.

Berlínští policisté dostanou podporu kolegů ze spolkového bezpečnostního sboru, stovky jich budou například na nádražích.

Loni na silvestra zejména v Berlíně násilníci útočili na policisty a hasiče. „Po roce, který byl pro mnohé vysilující, nechce nikdo zažít na silvestra nesmyslné násilí. To platí právě pro ty, kteří nás všechny chrání,“ podotkla ministryně.

V Berlíně se na západní straně Braniborské brány chystá velká silvestrovská oslava a poprvé od pandemie covidu-19 je v plánu i ohňostroj.

Zpřísněná bezpečnostní opatření platí také v Kolíně nad Rýnem, kde byla kvůli teroristické hrozbě už 24. prosince uzavřena katedrála. Policejní ochrana slavného dómu bude na silvestra ještě posílena, protože právě poslední noci roku se možná hrozba týkala.

V Německu se také opět debatuje o zákazu zábavní pyrotechniky. To žádá například vedení spolkové lékařské komory. „Lidé v politických funkcích by měli strávit silvestrovskou noc v sanitce nebo na urgentním příjmu, pak by se jejich pohled na zdánlivě bezpečný silvestrovský ohňostroj rychle změnil,“ uvedl předseda komory Klaus Reinhardt.

Agentura DPA píše, že možnost koupit si zábavní pyrotechniku je v Německu omezená na několik dnů a lidé smějí rachejtle a dělbuchy odpalovat jen o silvestrovském večeru od 18.00, jindy je to zakázané. Mnoho lidí ale o tom neví a už několik dnů se v zemi ozývají rány a hlášeny jsou i různé incidenty a úrazy. (ČTK)