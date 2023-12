SOHR: Zřejmě americké nálety zabily v Sýrii deset proíránských bojovníků

Izraelská armáda byla zcela nepřipravená na útok hnutí Hamás na izraelské pohraničí ze 7. října, zpočátku neměla jasné rozkazy od vedení a mnozí vojáci se spoléhali několik hodin jen na zprávy z mobilních aplikací WhatsApp či Telegram, aby zjistili, kam mají jet napadeným pomoci. Vyplývá to z dnes zveřejněné analýzy deníku The New York Times (NYT).