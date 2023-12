Požár pečovatelského domu ve Větřní, při němž se zranili tři lidé, vznikl od svíčky

Požár domu s pečovatelskou službou ve Větřní na Českokrumlovsku, při němž se v pátek zranili tři lidé, vznikl kvůli svíčce na adventním věnci. Měl ji v bytě zapálenou muž, který skončil s popáleninami ve vážném stavu v pražském traumacentru, řekl starosta Větřní Antonín Krák (SOCDEM).

Šest klientů domu, kteří noc na dnešek strávili v bývalém hotelu Golf, převezou dopoledne zaměstnanci města do domova důchodců v Horní Plané. Další tři jsou u svých rodin, zbylí tři v nemocnicích. Klienti by se mohli zpět do domu ve Větřní vrátit za 14 dní, odhadl Krák. Příbuzní klientů dnes od rána odklízejí u domu sutiny a odpad.

„Dnešní noc strávili klienti v našem hotelu Golf. Jihočeský kraj nám nabídl možnost ubytování v domovech důchodců v Horní Plané a Kaplici. My jsme pro našich šest klientů zatím využili nabídku v Horní Plané. Budou tam na dobu nezbytně nutnou, což je asi 14 dní, než byty v domě připravíme zase k základnímu bydlení,“ řekl dnes na místě ČTK Krák. Klienti si vezmou s sebou z bytů nezbytně nutné věci. „Někdo nemá brýle. A nějaké oděvy, minimálně na týden,“ řekl starosta.

Popálený člověk, jemuž je přes 80 let a kterého záchranáři převezli do pražské vinohradské nemocnice, je podle starosty v kritickém stavu. Předběžnou příčinou požáru je oheň ze svíčky na adventním věnci, kterou měl tento popálený člověk v bytě zapálenou, řekl Krák. Požár vznikl v bytě, který je v prvním patře domu, rozšířil se po celém patře, uvedli hasiči.

Při požáru ošetřili záchranáři devět lidí. Zranili se tři lidé, z nich je jeden člověk popálený. Dva se nadýchali zplodin, jsou ve stabilním stavu na interně krumlovské nemocnice, informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Zuzana Fajtlová. Na stejné oddělení převezli záchranáři i dalšího člověka, který má respirační onemocnění, ale nebyl zraněný. Škoda na domu je asi tři miliony Kč, hasiči uchránili majetek v hodnotě deseti milionů Kč, řekl Krák. Hasiči a policisté vyvedli z domu 12 lidí. Náhradní ubytování potřebuje šest lidí, z toho jeden vozíčkář.

Šest klientů spalo v noci na dnešek v bývalém hotelu Golf, jenž patří městu a funguje i jako bydlení pro rodiny ukrajinských uprchlíků. Další klienti, kteří byli na vánoční svátky pryč, by dočasně mohli být v kaplickém domově pro seniory, jak řekl Krák.

Třípatrový dům, který město před deseti lety opravilo, je teď neobyvatelný. V domě je 19 bytů, každý pro jednoho klienta, a další byty pro zdravotní sestry. V domě teď bylo podle starosty 12 lidí, ostatní byli na vánoční svátky pryč. Město se už spojilo s pojišťovnou, dům prohlédli energetici, město ho začne opravovat 2. ledna. „Klienti potřebovali pomoc po psychické stránce. Jsou v pořádku, zajistili jsme jim potraviny a léky,“ řekla dnes ČTK vedoucí městského odboru vnitřních věcí a sociálních služeb Kateřina Šustrová. (ČTK)