Polsko prodlužuje kontroly na hranicích se Slovenskem do začátku února

Polsko prodlužuje dočasné kontroly na hranici se Slovenskem o další měsíc, tedy do 1. února 2024. Na svém webu to píše polská pohraniční stráž, která poznamenala, že účelem hraničních kontrol je zabránit „nelegální migraci“ z takzvané balkánské trasy. Naposledy byly kontroly prodloužené do 2. ledna.

Pro migranty pocházející hlavně z Blízkého východu a Afghánistánu je Slovensko tranzitní zemí na cestě do západní Evropy, hlavně do Německa, napsala před časem agentura Reuters a dodala, že tito migranti se dostávají do Evropské unie tím, že překročí srbsko-maďarské hranice.

Kontroly na hranicích se Slovenskem letos zavedly kromě Polska také Česko a Rakousko. Samotné Slovensko je uplatňuje na hranici s Maďarskem. Podobná opatření na svých hranicích se sousedními zeměmi zavedly i další státy včetně Německa na hranicích s Českem.

Polský Dziennik Gazeta Prawna v souvislosti s posledním prodloužením kontrol píše, že pohraniční stráž letos zadržela u hranice se Slovenskem 2078 cizinců za nelegální překročení hranice. Za stejné období o rok dříve to bylo 61 lidí a v roce 2021 pak 22 osob, píše deník s odkazem na mluvčí pohraniční stráže, podle níž tito lidé mířili do Německa.

Od zavedení dočasných hraničních kontrol na hranicích se Slovenskem – tedy od 4. října letošního roku – zkontrolovala polská pohraniční stráž podle médií přes milion lidí a více než 450 000 vozidel. (ČTK)