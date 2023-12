Hamás podle Kataru v zásadě souhlasí s obnovením jednání o rukojmích

Katarští zprostředkovatelé sdělili Izraeli, že palestinské teroristické hnutí Hamás v zásadě souhlasí s obnovením rozhovorů o propuštění rukojmích, které uneslo při svém útoku na Izrael 7. října. Výměnou za to požaduje několik týdnů příměří. Informoval o tom server Walla.

Zpráva s odvoláním na tři izraelské představitele uvádí, že Izrael na zprávu reaguje ostražitě, a zdůrazňuje, že se rychle ukáže, zda věc Hamás skutečně myslí vážně.

Podle serveru se jednání nadále soustředila na návrh předložený šéfem Mossadu Davidem Barneou, který by počítal s propuštěním přibližně 40 rukojmích, včetně žen, které Hamás stále zadržuje, mužů starších 60 let a osob s vážnými zdravotními problémy. Výměnou za rukojmí by Izrael na týden nebo dva zastavil vojenské operace v Pásmu Gazy a propustil by řadu palestinských vězňů.

Katarské tvrzení je podle jednoho z izraelských činitelů velmi předběžné, ale jde o pozitivní vývoj. „Přecházíme od bodu mrazu k situaci, která je velmi chladná,“ uvedl zdroj. Další zdroj upozornil že Izrael zatím z Kataru neobdržel konkrétní nabídku a čeká na další podrobnosti. (ČTK)