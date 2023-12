Některá města uspořádají ohňostroj tragédii i výzvě ministra navzdory

V Oslavanech na Moravě odmítli Rakušanovu výzvu ke zrušení ohňostrojů s tím, že jde o „politicky doporučené další truchlení“. V Protivíně k salvám přidají hudbu ze střílečky Call of Duty. „Probíhají hony, tady je to jak u Verdunu, myslivci střílí ostošest, to nikomu nevadí. Tak jsem si říkal: ‚Ne, ne, ne, tohle není ta cesta,‘“ vysvětlil starosta Oslavan, proč na ohňostroji trvá.

Ministr vnitra apeluje na města a občany, aby letos od ohňostrojů upustili. Foto: ČTK