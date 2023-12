Lavina na Mont Blanku zabila dva lyžaře

Turecká policie dnes ráno pozatýkala na devíti místech v zemi tři desítky lidí, které podezírá z plánování útoků na synagogy, kostely a iráckou ambasádu v Ankaře.

Informovala o tom agentura Anadolu. Podle ní se zatčení hlásili k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle agentury AP tyto razie zřejmě souvisejí s nadcházejícími oslavami nového roku.

Mezi 32 zadrženými jsou podle tureckých médií i tři výše postavení členové místní odnože IS. Všichni tři se podle deníku Daily Sabah přiznali k vazbám na IS i na jeho činnost v Sýrii. Radikální islamisté z IS v minulých letech ovládli značná území v Sýrii a v Iráku, zemích sousedících s Tureckem, a snažili se tam násilím prosazovali svůj přísný výklad islámského práva šaría. Územně bylo hnutí IS v Sýrii i v Iráku už poraženo, jeho buňky tam ale stále operují a páchají teroristické útoky. (ČTK)