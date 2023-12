Americký miniraketoplán X-37B odstartoval na další tajnou misi

Z kosmodromu na floridském mysu Canaveral odstartovala raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX s americkým vojenským miniraketoplánem X-37B. Jedná se o sedmý let raketoplánu, který při předchozích misích strávil celkem ve vesmíru už více než deset let. Co přesně je účelem mise, úřady nezveřejňují.

Nosná raketa z Kennedyho vesmírného střediska odstartovala s více než dvoutýdenním zpožděním dnes ve 2.07 SEČ. Na palubě raketoplánu, který se podobá dnes už nepoužívaným strojům NASA, není posádka.

X-37B, vyrobené společností Boeing, je oproti strojům programu Space Shuttle, jejichž cesty do vesmíru NASA ukončila v roce 2011, dlouhý pouhých devět metrů s rozpětím křídel 4,5 metru. Do provozu byl raketoplán nasazen v roce 2010. Při prvních pěti misích ho na orbitu vynesly rakety Atlas V skupiny United Launch Alliance, společného podniku Boeingu a Lockheed Martin, při šesté nosič Falcon 9 od SpaceX. Nová, výkonnější raketa SpaceX X-37B podle agentury Reuters dokáže dopravit na vyšší oběžnou dráhu, než kdy předtím.

Poslední, zatím nejdelší let raketoplánu, skončil loni v listopadu a trval rekordních dva a půl roku. Pentagon před startem v květnu 2020 poodhalil cíle mise, přičemž zmínil řadu vědeckých experimentů. Mise měla mimo jiné testovat reakce některých materiálů ve vesmíru či vyhodnotit dlouhodobé účinky okolního záření na semena rostlin. Další detaily známé nejsou. (ČTK)